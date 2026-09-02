Pourquoi les investisseurs devraient reconsidérer le Sahel. Par Safia Boly

Que savons-nous vraiment du Sahel : de ses terres arables qui façonnent son écosystème, de ses routes commerciales, de l'architecture financière qui le soutient, de ses marchés et de sa culture ?







Depuis des décennies, le Sahel est décrit avant tout à travers le prisme de la vulnérabilité et de la crise. Les conflits, les pressions climatiques et l'insécurité alimentaire font partie de l'environnement dans lequel la région évolue, mais ils ne résument pas toute son économie. Le Sahel dispose également de ressources agricoles et pastorales considérables, de marchés de consommation en expansion et de relations commerciales construites sur plusieurs générations.







L'investissement se base souvent sur la perception. Lorsque la région est évaluée principalement à travers ses risques, son économie productive reçoit moins d'attention qu'elle ne le mérite. Le Sahel demeure un marché agricole sous-financé, malgré l'étendue de ses terres, l'importance de son cheptel et le volume de ses échanges commerciaux.







La jeunesse de la population régionale façonnera l'évolution de ce marché. Au Mali et au Niger, plus de 45 % de la population a moins de 15 ans . Des millions de jeunes supplémentaires arriveront sur le marché du travail dans les années à venir. Beaucoup créent déjà des entreprises dans l'agriculture, le commerce numérique et les technologies . Leur capacité à développer ces entreprises dépendra de l'accès à l'éducation, au financement et aux marchés.







À mesure que la population de la région augmentera, la demande en produits alimentaires, en services et en emplois augmentera également. Les perspectives économiques renforcent l'argument en faveur de l'investissement. Le Fonds monétaire international projette une croissance du PIB réel en 2026 de 6,7 % au Niger et de 5,5 % au Mali , contre une croissance projetée de 4,3 % pour l'Afrique subsaharienne . L'insécurité et les chocs climatiques demeurent des contraintes sérieuses. Une croissance à ces niveaux témoigne néanmoins d'une demande en expansion et d'un espace pour l'investissement productif.







Répondre à cette demande suppose la circulation des biens et des capitaux. Une partie de l'architecture nécessaire est déjà en place. Les huit pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine partagent une monnaie commune et un cadre financier commun. Les corridors commerciaux du port de Dakar desservent les marchés maliens, tandis que les routes passant par la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Togo, le Bénin et le Nigéria relient le Burkina Faso et le Niger aux ports côtiers. Pour les économies enclavées du Sahel, ces routes donnent accès aux équipements, aux intrants et à des marchés de consommation plus vastes.







La filière cotonnière malienne illustre l'importance commerciale de ces connexions. La production de coton graine du pays a atteint un record de 728 606 tonnes métriques en 2018, selon l'APEX-Mali . Selon un rapport du Foreign Agricultural Service de l'USDA , environ 60 % des exportations de coton du Mali transitent par Dakar, tandis qu'environ 30 % passent par San Pédro et Abidjan. La production démarre à l'intérieur des terres, mais la valeur qu'elle crée s'étend au transport, à l'entreposage et à d'autres activités tout au long du parcours.







L'élevage ajoute une autre dimension à cette économie agricole. Selon les estimations de la FAO , le cheptel malien compte 115,6 millions d'animaux, dont des bovins, ovins, caprins et volailles, tandis que le cheptel nigérien est estimé à 73,4 millions de têtes . Les bovins et les petits ruminants issus de ces troupeaux empruntent des corridors commerciaux régionaux bien établis , faisant vivre les éleveurs pastoraux et générant une demande en transport, en aliments pour bétail, en services de santé animale et en transformation.







L'ampleur de ces troupeaux importe, car une grande partie de leur valeur économique demeure inexploitée. Les lacunes dans les services de santé animale pèsent sur la productivité, tandis que la faiblesse des capacités d'agrégation, de la chaîne du froid et de la transformation limite l'accès aux marchés et réduit la valeur retenue dans les pays producteurs. Investir dans ces domaines renforcerait les entreprises qui opèrent déjà au sein de l'économie de l'élevage.







Les politiques nationales de développement du Burkina Faso, du Mali et du Niger offrent un cadre propice à cet investissement. Les nouveaux cadres de partenariat du Groupe de la Banque mondiale s'alignent sur ces priorités et prévoient des mesures visant à élargir l'accès au financement, à renforcer les chaînes d'approvisionnement et à soutenir les programmes régionaux. L'investissement privé peut s'appuyer sur ces plans en finançant des entreprises capables de transformer davantage localement et de servir des marchés plus vastes.







Le travail de Heifer International sur les chaînes de valeur laitières au Sénégal a montré où l'investissement peut faire la différence. Nous avons constaté le besoin de capitaux dans la production laitière locale, la santé animale, l'agrégation et la transformation, ainsi que le besoin de financements permettant aux agriculteurs et aux entreprises agricoles de se développer. S'appuyant sur cette expérience, Heifer développe un investissement laitier multi-pays au Niger, au Mali et en Côte d'Ivoire, avec pour priorité de créer des opportunités d'affaires et d'emploi pour les jeunes et les femmes.







Avec ce type d'investissements, le Sahel peut retenir davantage de valeur de ce qu'il produit déjà, soutenir des agro-entreprises en croissance et créer davantage d'opportunités pour sa jeunesse.







Safia Boly est vice-présidente principale des programmes Afrique de Heifer International.

