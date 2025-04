Côte d'Ivoire : radié de la liste électorale, Tidjane Thiam réagit et charge le pouvoir

"Le pouvoir vient d'éliminer son rival le plus sérieux". C'est ce qu'a déclaré Tidjane Thiam, président du PDCI-RDA (Parti démocratique de Côte d'Ivoire – Rassemblement démocratique africain), suite à sa radiation de la liste électorale. Principal concurrent du parti du président ivoirien, Alassane Ouattara, pour la présidentielle d'octobre prochain, M. Thiam, qui perdu sa nationalité ivoirienne, déplore cette décision de justice qui, selon lui, "est injustifiée et injuste". Dans une vidéo publiée sur X (ancienne Twitter), il a tenu à dire à qui veut l'attendre qu'il sera "bel et bien candidat à la prochaine présidentielle".

Aminata Diouf

