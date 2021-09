Côte d'ivoire: un homme déféré pour actes sexuels sur 5 de ses enfants mineurs

Un homme, déféré à la suite d'actes sexuels sur cinq de ses enfants mineurs en Côte d'Ivoire, risque l'emprisonnement à vie, selon une note du procureur de la République, Richard Adou.



"Déféré ce jour au Parquet, j'ai requis à l'encontre de ce mis en cause l'ouverture d'une information judiciaire avec mandat de dépôt pour les faits d'administration de substances nuisibles à la santé et de viol commis sur des mineurs par un ascendant", indique la note.



L'interpellation du père, intervient après que dame Sonia Nelly N'Kpoman épouse Coffi, une assistance sociale, a saisi la sous-direction de la lutte contre la traite des enfants et la délinquance, d'une plainte contre M. Coffi Gbetondji Yao Martial Olivier, un assureur.



Son frère, Coffi Gbetondji Guy Roland, un responsable commercial, est aussi visé par cette plainte pour des faits d'administration de substance nuisible à la santé et viol commis par un ascendant sur ses cinq enfants mineurs dont 4 de sexe masculin et 1 de sexe féminin.



Ces enfants sont respectivement âgés de 13; 11; 08; 05 et 03 ans. La plaignante rapporte avoir constaté que son propre époux, se livrait régulièrement à des actes de pénétration sexuelle sur leurs enfants après leur avoir fait consommer de la drogue.



Elle soutient que son époux s'adonnait souvent à ces actes odieux avec la complicité de son frère Coffi Gbetondji Guy Roland. En outre, les cinq mineurs ont indiqué qu'ils subissaient des assauts sexuels répétés de leur père et de leur oncle.



Par ailleurs, le certificat médical établi par un médecin gynécologue met en évidence des indices de violences sexuelles subies par ces enfants, poursuit le texte, qui souligne qu'une analyse faite par un laboratoire de référence révèle une drogue de synthèse dissimulée dans son placard.



Le procureur qui met en garde les acteurs de violences sexuelles, prévient que le viol commis par un ascendant sur un mineur est un crime puni par la loi, de l'emprisonnement à vie, car les blessures infligées aux victimes portent atteinte à leur intégrité physique et psychologique.