Côte sénégalaise: l'ANACIM annonce une "houle dangereuse pouvant dépasser 2,5 mètres"

L’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM) a annoncé une "houle dangereuse" pouvant dépasser 2,5 mètres et qui devrait frapper une grande partie de la côte sénégalaise, entre jeudi à 15 h et vendredi à 21 h.



La houle est attendue sur la Grande Côte, qui s’étend de Saint-Louis à Dakar, sur la Petite Côte, qui va de Mbour à Joal notamment, et en Casamance. "Soyez très vigilants", conseille l’ANACIM aux usagers de la mer et aux populations vivant près de la côte.



"Les phénomènes dangereux prévus pourraient occasionner des accidents en mer", avertit l’ANACIM.