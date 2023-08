Coup d’État au Niger: «Il faut obtenir la libération de ma famille», réclame la fille de Mohamed Bazoum

Zazia Bazoum Mohamed s'était déjà exprimée dans le quotidien britannique The Guardian, mi-août. En vacances en France au moment du coup d'État au Niger, elle déplorait les conditions de détention de sa famille, « inhumaines », selon elle.



Cette fois, dans Le Figaro, Zazia Bazoum Mohamed remercie « les personnes qui ont réagi à ce premier cri du cœur ». Grâce à elles, « le médecin de la famille est autorisé à leur rendre visite occasionnellement et à leur fournir quelques vivres ».



Elle ajoute : « Le compteur électrique, est en revanche, toujours délibérément éteint. » Selon Zazia Bazoum Mohamed, son père, sa mère et son frère sont « enfermés dans une résidence en béton où les températures peuvent dépasser 40 degrés (et) ils sont assez souvent privés d'eau pour se laver ou se rafraichir ».



Dans cette lettre ouverte, la fille du président parle des militaires du Conseil nationale pour la sauvegarde de la patrie (CNSP) comme étant des « preneurs d'otages ». Zazia Bazoum Mohamed discrédite en effet dans sa lettre ouverte la démarche du Général Tiani, leader du CNSP.