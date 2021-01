Coupe d'Italie : Naple de Kalidou Koulibaly élimine La Spezia

Suite des quarts de finale de Coupe d'Italie ce jeudi avec cette rencontre entre le Napoli et La Spezia. Le vainqueur de cette opposition pouvait ainsi rejoindre l'Atalanta Bergame en demi-finale, alors que l'Inter et la Juve s'affronteront dans l'autre match.



Grâce à une première période de folie, les Partenopei rentraient aux vestiaires avec quatre buts d'avance (Koulibaly, Lozano, Politano, Elmas). Dans le second acte, les visiteurs réagissaient avec des buts de Gyasi et Acampora mais c'était trop tard (4-2). Le Napoli validait son ticket pour le dernier carré.