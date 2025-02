Coupe de France : Sima qualifie Brest en quarts, Strasbourg de Diarra affronte Angers de Bamba Dieng ce mercredi

C'était une très belle soirée pour Abdallah Sima mardi. L'attaquant sénégalais a été le héros de Brest qu'il a qualifié en quarts de finale de Coupe de France grâce à son but dans le temps additionnel face à Troyes (1-2). Ce mercredi, Strasbourg d'Habib Diarra reçoit Angers de Bamba Dieng.



Sima en sauveur



Les huitièmes de finale de la Coupe de France ont débuté hier, mardi, Abdoulaye Niakhaté Ndiaye (absent) n'a pu jouer contre son ex club, Troyes. L'ESTAC l'a prêté à Brest avec option d'achat. Un match-piège pour les Pirates qui se devaient de bien préparer la rencontre en C1 face au PSG après avoir pris une rouste à domicile contre les Parisiens (2-5). Brest démarre bien et ouvre le score (49') mais se fait rattraper peu après (1-1, 55').



Le stress montait au fil des minutes car il n'y a pas de prolongation à ce stade de la compétition. C'est directement la série fatidique des tirs au but. Mais c'est Abdallah Sima qui va mettre fin au suspense et aux espoirs troyens. Entré à 10 minutes de la fin du temps réglementaire, l'ailier des « Lions » marque le but de la qualification dans les arrêts de jeu (90'+2). Une reprise de l'extérieur du pied assez compliquée qui a finalement lobé le portier adverse. C'est un but assassin car Troyes tenait bon et pouvait espérer quelque chose aux tirs au but.



Abdallah Sima inscrit son 2e but en Coupe de France et totalise désormais toutes compétitions confondues, 8 buts.



Strasbourg et Habib Diarra joueront ce mercredi à domicile contre Angers de Bamba Dieng. C'est le seul duel de Ligue 1 de ces huitièmes de finale. Le vent en poupe en Ligue 1, les Alsaciens partent avec la faveur des pronostics. Leur capitaine et milieu sénégalais qui est en pleine forme en Ligue 1 espère transposer cela à La Meinau, ce soir, face à des angevins diminués.



L'international sénégalais, Bamba Dieng, pourrait manquer ce rendez-vous. L'attaquant souffre de douleurs à un adducteur et avait déjà raté le dernier match en championnat. Son compatriote Ibrahima Niane sera lui de la partie. Le match est prévu à 19h45. Reims de Yehvann Diouf descendra sur le pré jeudi face à Bourgoin-Jallieu.





Avec Record