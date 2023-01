Coupe de France : le PSG retrouvera l’OM en 8ème de finale après sa large victoire face au Pays de Cassel

Après un début de rencontre poussif, le Paris Saint-Germain a pris la mesure de son adversaire. Grâce à cette victoire nette et sans bavure (6-0), le PSG retrouvera l’Olympique de Marseille en 8ème de finale. Kylian Mbappé a marqué un quintuplé, le premier de l’histoire du PSG.



Duel des extrêmes pour la dernière affiche des 16èmes de finale de la Coupe de France. Le Pays de Cassel, pensionnaire de Régional 1, recevait le Paris Saint-Germain, leader de Ligue 1, au stade Bollaert-Delelis de Lens, à guichet fermé pour l’occasion. Lors de cette rencontre, Christophe Galtier alignait son trio d’attaque habituelle en l’absence de Lionel Messi avec Kylian Mbappé, Neymar et Hugo Ekitike mais l’entraineur parisien se permettait de faire tourner derrière. Danilo Pereira et Timothée Pembélé étaient notamment préférés à Marquinhos et Achraf Hakimi, laissés sur le banc. Keylor Navas était lui aussi préféré à l’habituel titulaire dans les buts. Pour la première fois de sa carrière, Kylian Mbappé débutait une rencontre officielle sous le maillot parisien avec le brassard de capitaine.



Alors que la rencontre commençait sur un petit rythme, la faute sans doute au froid glacial présent à Lens, les amateurs du Pays de Cassel tenait tête aux professionnels du Paris Saint-Germain. Baptiste Leclerc, pourtant sous pression, faisait même parler sa technique en réussissant plusieurs protections de balle de grande qualité dans ses 30 dernières mètres pour ressortir le ballon de sa moitié de terrain (6e et 8e). Quelques minutes plus tard, Kylian Mbappé pensait ouvrir le score après un superbe enchainement face à Romain Samson sur une passe de Carlos Soler mais l’attaquant parisien était logiquement signalé en position de hors-jeu et sa réalisation était annulée dans la foulée (9e). Après une nouvelle période d’observation durant laquelle le Paris Saint-Germain restait assez frileux en attaque, les Parisiens mettaient un coup d’accélérateur mortel pour leurs adversaires à la demi-heure de jeu.