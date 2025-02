Coupe de France : le tirage complet des demi-finales

Il n’en reste plus que quatre. On ne parle pas de Koh Lanta, mais bel et bien des demi-finalistes de la Coupe de France. Hier soir, le Paris Saint-Germain a décroché le dernier ticket pour le dernier carré après sa victoire éclatante face au petit poucet de la compétition, le Stade Briochin. Au Roazhon Park, les Parisiens ont logiquement fait la loi et n’ont rien lâché malgré un scénario favorable dès la première période.



Vainqueurs 7-0, les Rouge et Bleu ont respecté leurs adversaires bretons jusqu’à la dernière minute. Le champion de France en titre faisait donc figure d’épouvantail durant ce tirage où figurait une autre équipe de Ligue 1 : Reims. En grande difficulté en championnat, les Rémois ont dû aller jusqu’aux tirs au but pour évincer Angers (1-1, 5-3 aux Tab). Quinzièmes du classement de L1, les hommes de Samba Diawara espèrent que cette compétition leur apportera un bon bol d’oxygène.



le PSG ira dans le Nord

Mais cette saison, les vraies stars de la coupe, ce ne sont pas les cadors de Ligue 1. Troisième de Ligue 2, Dunkerque a fait fort hier en allant s’imposer sur la pelouse de Brest. Les Ti Zefs pensaient miser sur la Coupe de France pour finir leur belle saison en beauté. Ils menaient même 2-0 devant leur public avant que les Nordistes renversent la situation et s’imposent 3-2. Une belle performance pour un candidat à la montée en L1.



Enfin, l’AS Cannes était avec le Stade Briochin les deux pensionnaires stars de National 2. Et si les Bretons n’ont pas eu de chance en tombant sur le PSG, les Cannois, eux, ont fait plier une écurie phare de L2 : Guingamp (3-1). Au final, la main de Christian Prudhomme, le patron du Tour de France, a été clémente pour Reims qui se déplacera à Cannes. Vous l’aurez compris, c’est Dunkerque qui défiera le PSG. Petite consolation : les Nordistes joueront cette rencontre à domicile. Pour rappel, les demi-finales sont censées se dérouler aux alentours du mercredi 2 avril. Quant à la finale, elle est programmée le samedi 24 mai.



Les affiches des demi-finales :

Dunkerque (L2) - PSG (L1)

Cannes (N2) - Reims (L1)