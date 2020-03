Coupe de la France: Le domicile de Mbaye Niang cambriolé

Le domicile de l’attaquant du Stade Rennais Mbaye Niang a été cambriolé jeudi soir, alors que le Sénégalais se trouvait à Saint-Étienne pour la demi-finale de Coupe de France.



En pleine demi-finale de la Coupe de France, l’attaquant des Rouge et Noir M’Baye Niang a été victime d’un cambriolage, selon la police, qui confirme une information de Ouest-France et Le Parisien, les malfaiteurs se sont introduits dans son domicile, situé à Rennes, et ont dérobé des bijoux et des sacs de marque.



Une enquête a été ouverte par les services de la Sûreté départementale.