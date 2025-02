Coupe de la Ligue anglaise : Pape M. Sarr et Tottenham défient Liverpool pour une place en finale

Le deuxième finaliste de la Coupe de la Ligue anglaise sera connu ce jeudi 6 février 2025. Tottenham de Pape Matar Sarr se déplace à Anfield pour affronter Liverpool de Mohamed Salah à 20h00 GMT.



Vainqueur à l'aller (1-0), Tottenham part avec un léger avantage. Auteur d'un but en championnat dimanche dernier, Pape Matar Sarr arrive en pleine confiance et pourrait être titularisé pour cette rencontre décisive. Ses coéquipiers devront faire preuve de solidité pour résister à la pression d'Anfield et décrocher une place en finale.



Dans l'autre demi-finale, Newcastle a validé son ticket en dominant Arsenal une seconde fois (2-0), après avoir déjà remporté la manche aller sur le même score à l'Emirates Stadium.