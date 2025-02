Coupe de la Ligue : l'AS Pikine domine le Jaraaf, RS Yoff brille, Guédiawaye FC s'impose

La Coupe de la Ligue a poursuivi son cours ce jeudi avec plusieurs rencontres marquantes. L’AS Pikine, Dakar Sacré-Cœur, Jamono Fatick, Wally Daan FC, RS Yoff, la Sonacos et Guédiawaye FC ont décroché la victoire face à leurs adversaires respectifs : Jaraaf, IUS Ouakam, Stade Mbour, Thiès FC, DUC, AS Bambey et US Gorée.



L’un des temps forts de cette première journée sous la nouvelle formule de la compétition a été le choc entre l’AS Pikine et le Jaraaf. Dans un duel très disputé, les Banlieusards ont pris le dessus sur leur rival en s’imposant 1-0.



Ce succès permet à Pikine de prendre la tête du groupe G avec 3 points, devant AJEL et Teungueth FC (1 point chacun), tandis que le Jaraaf ferme la marche avec 0 point.



Dans la poule E, RS Yoff a réalisé une belle performance en surclassant le DUC (5-1) et prend ainsi la première place. De son côté, Dakar Sacré-Cœur a renversé l’US Ouakam (2-1) après avoir été mené en première période.



Dans la poule F, l’AS Douanes et l’ASC Cambérène se sont quittées sur un nul (1-1), alors que Guédiawaye FC s’est imposé face à l’US Gorée (1-0).





Les Résultats de la 1ere journée





AS Douanes 1-1 Camberene

US Ouakam 1-2 Dakar Sacré Coeur

AS Pikine 1-0 ASC Jaraaf

Stade de MBour 1-3 Jamono Fatick

Sonacos 1-0 AS Bambey

WallyDaan 1-0 Thiès FC





DUC 1-5 RS Yoff

US Gorée 0-1 Guédiawaye FC

Teungueth FC 1-1 AJEL

OSLO FA 1-4 ASC HLM

Essamaye FC 0-0 Casa Sports

AS Kaffrine 1-0 AS Saloum

Génération Foot 3-0 CNEPS

Dimabasr FC 2-1 Amitié FC

NGB 1-1 Etoile Lusitana

Linguère 2-0 Ndiambour