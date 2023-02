Coupe de la Ligue - tirage au sort (1er tour) : Choc de L1 Diambars /Sonacos et AJEL/TFC, derby rufisquois

La LSFP va prendre deux week- ends pour jouer la Coupe de la Ligue. Cette initiative est assujettie à la participation du Sénégal à la CAN U20. «Comme vous le savez, Génération Foot a deux matchs en retard. Si on poursuit, on aura à gérer 5, voire 6 matchs de retard pour Génération Foot. Ce qui n'est pas souhaitable dans le classement ni dans la programmation des matchs de retard pour Génération Foot. C'est pourquoi, nous allons faire la mini-trêve à partir de la 13ème journée pour jouer la Coupe de la Ligue», explique dans « Stades » Pape Momar Lo, vice- président chargé des compétitions et de la communication LFSP.



Mbour accueille Thiès, pour des derbys régionaux

Les affiches du 1er tour sont croustillantes avec le choc entre Diambars et Sonacos, deux clubs de Ligue 1. Parmi ces affiches, il y a trois derbys de la région de Thiès, dont deux de Ligue 2: Demba Diop FC / Amitié FC et Keur Madior / Wally Daan.



L'autre pensionnaire de Ligue 2, Mbour PC, essaiera de barrer la route à l'équipe thiessoise, CNEPS Excellence, lanterne rouge de Ligue 1.



Pour sa part, le vainqueur des éditions 2009 et 2015, l'AS Douane (L1), ira défier Port (L2) pour essayer de faire respecter la hiérarchie. En revanche, l'AS Pikine (L1), vainqueur 2011 et finaliste 2012, accueillera le DUC (L2).



De la même manière, Stade de Mbour, sacré champion de l'édition 2017 sur tapis vert face à l'us Ouakam, recevra Oslo FA (L2). L'US Gorée (L1), finaliste en 2013, tentera aussi de faire respecter la hiérarchie face à l'US Ouakam (L2), finaliste en 2017. Dakar SC, finaliste des éditions 2015 et 2016, attendra Thiès FC (L2).



AJEL / Teungueth FC, chaudes retrouvailles

Le derby rufisquois entre AJEL (L2) et Teungueth FC (L1) vaudra le déplacement au stade Ngalandou Diouf. Ce sera de chaudes retrouvailles dans la mesure où AJEL avait éliminé Teungueth FC (2-1) en quarts de finale de la Coupe du Sénégal 2022.



Les matchs du premier tour sont prévus le week-end du 25-26 février, les 8èmes de finale les 4 et 5 mars 2023. Le tirage des 8èmes de finale sera effectué le lundi 27 février.



Affiches 1 tour

25 et 26 février 2023

US Gorée (L1)/ US Ouakam (L2)

Diambars (L1)/SONACOS (L1)

HLM Dakar (L2)/ Ndiambour (L2)

Demba Diop FC (12)/Amitié FC (L2)

Keur Madior (12) / Wally Daan (L2)

Port (L2)/AS Douane (L1)

Stade Mbour (L1)/Oslo FA (12)

Mbour PC (L2)/CNEPS (L1)

Linguère (L1)/Jamono Fatick (L2)

Dakar SC (L1)/ Thiès FC (L2)

AS Pikine (L1) / DUC (L2)

AJEL Rufisque (12)/Teungueth FC (L1)



Exempts: GF, Jaraaf, Casa et GFC