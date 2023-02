Coupe de la Ligue : trois chocs de Ligue 1 pour les huitièmes de finale

Les huitièmes de finale de la Coupe de la Ligue promettent des étincelles vu le tabelau des affiches : entre le Jarraf et Génération Foot, Casa Sports et Guédiawaye FC ou encore celle du derby mbourois entre Stade de Mbour et Diambars.



Le Jaraaf finaliste des éditions 2010 et 2011, accueille le finaliste de 2019, Génération Foot. Ce sera électrique dans la mesure où chacune des équipes fera tout son possible pour continuer l’aventure.



Egalement non concernés par le premier tour de la compétition, le leader de la Ligue 1 Casa Sports va accueillir les Crabes de Guédiawaye FC. Teungueth FC vainqueur de AJEL de Rufisque va disputer sa qualification contre une autre formation de Ligue 2, US Ouakam.



Leader de la Ligue 2, Jamono Fatick va accueillir le Port, présentement seul choc entre formations de Ligue 2.

Les autres équipes de la Ligue 1, l’AS Pikine et Dakar Sacré Cœur, iront défier respectivement les clubs de Ligue 2, à savoir Ndiambour et Wally Daan.



Pour sa part, Demba Diop FC, pensionnaire de Ligue 2, attend le vainqueur entre Mbour PC et CNEPS Excellence de Thiès.

Le derby régional thiessois, prévu dimanche, ne s’est pas tenu du fait que CNEPS a présenté deux équipes.





Affiches des huitièmes de finale