Coupe du Monde 2018 : L’état de santé de Kara Mbodj ne s’améliore pas

Après plusieurs blessures au niveau du genou, Kara Mbodj a été contraint de subir d’une opération en décembre dernier. Cette opération devrait le tenir hors des terrains pendants deux (2) mois pour revenir en février 2018. Mais selon certaines sources, son état de santé n’évolue pas comme il se doit. Cela fera bientôt quatre (4) mois qu’il est sur le flanc. Forfait pour les deux (2) rencontres amicales contre l’Ouzbékistan (1-1) et la Bosnie (0-0) sa participation au mondial 2018 est loin d’être assurée.



Convoqué pour la première fois le 4 juin 2011 contre le Cameroun (0-0), Le joueur d’Anderlecht est devenu un cadre de l’équipe nationale. Le joueur qui a disputé ses premières minutes sous le maillot national contre la Guinée, a commencé à gagner sa place après les JO 2012 de Londres.

Toujours sérieux et prêt à aller au charbon, Kara forme avec Kalidou Koulibaly un rideau de fer sur lequel Aliou Cissé s’est fondé pour décrocher une 2e qualification à la Coupe du monde, après seize (16) ans d’absence.

Son absence en Russie pourrait être fatale pour Aliou Cissé qui n’a pas jusqu’ici trouvé une paire sure pour Kalidou Koulibaly dans la défense.

Source : Stades