Coupe du Monde 2018: le SYNPICS- CNTS RTS fustige les propos de Youssou Ndour

Dans un communiqué parvenu à PressAfrik, l’Intersyndicale SYNPICS CNTS Rts parle d’«un faux débat imposé à la RTS par le Groupe Futurs Médias au sujet des droits terrestres de retransmission de la Coupe du Monde de Football FIFA Russie 2018, achetés par la RTS, auprès du sous-licencié de la FIFA le Groupe ECONET MEDIA».



«La RTS, organisme de service public audiovisuel , a acquis, par contrat dûment signé avec ECONET MEDIA, moyennant une importante contrepartie financière, les droits de diffusion terrestres sur tout le territoire sénégalais et que ECONET MEDIA, par courrier en date du 18 avril 2018 a précisé à l’endroit de la RTS « n’avoir: concédé sous licence les droits de la Coupe du Monde FIFA 2018 à aucun autre diffuseur au Sénégal, GFM, TFM ou l’OBS TV y compris », informe la même source.



Selon l’intersyndicale, «les agissements de Youssou NDOUR en sa double casquette de Ministre Conseiller et de PDG du Groupe Futurs Medias, posent un véritable conflit d’intérêts. De tels actes ne militent pas en faveur de la transparence et de l’équilibre du secteur audiovisuel au Sénégal».



Ladite organisation déplore et fustige «les propos – relayés par la presse - irrévérencieux et irresponsables tenus par Youssou NDOUR à l’endroit de la RTS et de son personnel qui ont grandement contribué à la réussite dont il se targue aujourd’hui».



Considérant cet état de fait comme un précédent dangereux pour les intérêts de la RTS et une menace grave tendant à fragiliser l’audiovisuel public, l’Intersyndicale SYNPICS – CNTS RTS invite « la Direction Générale de la RTS à user de toutes les voies de droit pour rétablir la RTS dans son droit d’unique sous licencié des droits terrestres de retransmission TV de la Coupe du Monde de Football sur le territoire national sénégalais»; et interpelle l’autorité publique pour la sauvegarde de cette institution qu’il a consenti à bâtir par d’importants moyens ».



Youssou Ndour avait lancé aux agents de la Rts lors de leur rencontre avec le PM que : «Vous n'êtes rien, vous êtes dépassés»