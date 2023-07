Coupe du Sénégal : Guédiawaye FC / Jaraaf, finale avant la lettre

Guédiawaye FC et Jaraaf s’affrontent ce mercredi pour une place en finale de la Coupe du Sénégal. Jeudi, Amitié FC accueille le Stade de Mbour pour la seconde demi-finale.





Guédiawaye FC et Jaraaf de Dakar vont s’affronter deux fois en moins d’une semaine. En attendant leur duel dans le cadre de la 25e journée et avant-dernière journée de Ligue 1, les Crabes et les Médinois vont devoir s’affronter ce mercredi en demi-finale de la Coupe du Sénégal.



Hors course dans les autres compétitions nationales (championnat et Coupe de la Ligue), les deux clubs vont se battre pour sauver leur saison. La Coupe du Sénégal est une priorité pour GFC et les Vert et Blanc. L’équipe de Guédiawaye FC (4e, 36 pts) en Ligue 1 va devoir sortir le grand jeu face à un adversaire qui sait jouer la compétition.



Jaraaf (5e, 36 pts) détient le record de victoires finales en coupe nationale. L’équipe de la Médina ambitionne de remporter son 16e trophée dans cette compétition. Mais pour y parvenir les hommes de Abdou Guèye devront montrer un meilleur visage face aux Crabes.





La deuxième demi-finale sera un derby. Amitié FC de Thiès (club de Ligue 2) accueille le Stade de Mbour (club de l’élite) jeudi au stade Lat Dior.