Coupe du Sénégal - Polémique après la demi-finale : le Jaraaf dépose une évocation, Builders crie au scandale

Le feuilleton de la Coupe du Sénégal se poursuit bien au-delà du terrain. Battu en demi-finale par Builders FC (2-2, tab 3-5) jeudi dernier, le Jaraaf de Dakar refuse de rendre les armes. Le club de la Médina a officiellement déposé une évocation auprès de la Fédération sénégalaise de football, contestant la qualification d'un joueur de Builders.



Une démarche qui a fait bondir les "Padoliens", lesquels dénoncent une tentative de manipulation. Sur leur page Facebook officielle, Builders FC ne mâche pas ses mots : "Le Jaraaf manœuvre pour jouer la finale de la Coupe du Sénégal." Et d'ajouter : "Le Jaraaf de Dakar a franchi un cap regrettable en déposant une évocation infondée à l'encontre d'un de nos joueurs, régulièrement transféré depuis Dakar Sporting Club vers Builders FC, avec des documents conformes et validés."



Le dossier est désormais entre les mains de la Commission de discipline de la FSF, qui devra trancher dans les prochains jours. En attendant, c'est un climat de tension et de suspicion qui entoure cette fin de compétition.



Les dirigeants du Jaraaf, contactés par RECORD, ont préféré garder le silence pour le moment. Mais une chose est sûre : l'affaire est loin d'être terminée et pourrait bien rebattre les cartes de cette édition 2025 de la Coupe du Sénégal.