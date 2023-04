Coupe du Sénégal : Teungeuth FC éliminé aux tirs au but par Cneps Excellence

Le Teungeuth FC est éliminé en 16es de finale de Coupe du Sénégal après sa défaite aux tirs au but face au Cneps Excellence.



C’est la fin de l’aventure en Coupe nationale pour Teungeuth FC. Face au Cneps Excellence, TFC a été rattrapé au score par deux fois. C’est en première période que les hommes de Cheikh Seck ont ouvert le score grâce au champion d’Afrique du CHAN Cheikh Tidiane Sidibé (22e).



Au retour des vestiaires, Cneps remet les pendules à l’heure avant le doublé de Sidibé. Mais le dernier de Ligue 1 va revenir une nouvelle fois au score pour arracher les tirs au but et remporter cette 16es de finale (2-4 TAB).