Coupe du Sénégal : les affiches des quarts de finale dévoilées

Le tirage au sort des quarts de finale de la coupe du Sénégal de l'édition 2025 a été effectué ce vendredi 27 mars au siège de la Fédération Sénégalaise de Football (FSF).



Sur ce, on connaît désormais les affiches des quarts. Vainqueur de l'édition 2023, le Jaraaf de Dakar croisera la Renaissance Sportive de Yoff pensionnaire de la Ligue 2. Un duel 100% ligue 1 sera au menu des quarts, qui mettra aux prises Wally Daan de Thiès et Génération Foot.



Le DUC qui respire la forme en championnat tentera de poursuivre sa bonne dynamique en coupe, en se frottant au vainqueur du match Jamono contre Guelwaars. Et la dernière rencontre opposera Builders FC à l'Etoile de Lusitana, finaliste en 2022.



Les matchs sont prévus dans la deuxième quinzaine du mois d'avril.