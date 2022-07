Coupe du monde : le Chili fait appel de la décision de la FIFA et veut disputer le Mondial au Qatar

Le Chili ne perd pas espoir. Septièmes de dernières éliminatoires de la zone Amérique du Sud, les coéquipiers d’Arturo Vidal ne sont pas qualifiés pour la prochaine Coupe du monde au Qatar.



Seulement, ces derniers font de la résistance. Il y a quelques mois, le Chili avait saisi la FIFA pour demander l’exclusion de l’Equateur. En cause, la participation de Byron Castillo à plusieurs rencontres. Le joueur est suspecté d’être né en Colombie et de ne pas posséder la nationalité équatorienne. Il n’aurait donc pas pu être aligné. Finalement, l’instance présidée par Gianni Infantino avait débouté le Chili devant un acte de naissance rapporté par l’Equateur.



Une solution qui ne convainc pas la Roja, qui a décidé de faire appel. Le secrétaire général de la fédération chilienne a justifié sa démarche à l’agence Reuters, dans des propos rapportés par ESPN : « Nous sommes tout à fait sûrs des conclusions de nos investigations. Il est absolument clair que le joueur utilise un document équatorien falsifié. Ce qui est en jeu ici, ce n'est pas seulement une place dans la Coupe du monde 2022, mais tout le principe du fair-play ». En cas d'exclusion de l'Equateur, c'est bien le Chili qui les remplacerait.



La Roja espère donc jouer la prochaine Coupe du monde au Qatar. L’Equateur est dans le même groupe (A) que le Sénégal, les Pays-Bas et le Qatar.