Coupes africaines: Teungueth Fc - Gambia Af et Jaraaf - Kano Pillars, deux des matchs préliminaires

En Ligue des champions, l’équipe de Rufisque peut se réjouir de ne pas avoir à faire un long déplacement, son adversaire étant les Gambia Armed Forces, avec un match aller à Bakau, en terre gambienne. L’équipe du Jaraaf aura un adversaire plus connu sur le plan continental, Kano Pillars, et un long voyage à faire jusqu’au nord du Nigeria. Les matchs aller auront lieu du 27 au 29 novembre, ceux de la manche retour étant prévus les 4 et 6 décembre. En cas de qualification, Teungueth FC aura comme adversaire le Raja de Casablanca, demi-finaliste de la Ligue des champions 2020, le Jaraaf sera opposé au FC San Pedro de Côte d’Ivoire. Depuis 2004, avec la Jeanne d’Arc de Dakar, aucune équipe sénégalaise n’a joué la phase de poules des compétitions africaines interclubs.



Teungueth FC vient en «outsider» selon son président

Teungueth FC, le représentant du Sénégal en Ligue des champions, va prendre part à cette compétition en « outsider », estime son président, Babacar Ndiaye. « Nous sommes des outsiders, nous aurons 10 ans en décembre, ce qui n’est pas beaucoup dans la vie d’un club », a-til réagi dans un entretien avec l’APS, après le tirage au sort. Ce sera la première participation du club rufisquois en compétition africaine, a souligné Babacar Ndiaye, parlant de son équipe construite sur les cendres du Diokoul FC de Rufisque. « Concernant la logistique, la Gambie n’est pas loin », a-t-il dit, concernant le match aller de Teungueth FC contre les Gambia Armed Forces, à Bakau.



En Afrique, a souligné Babacar Ndiaye, les qualifications, c’est surtout la logistique (les billets d’avion, les bus des équipes et les hôtels). « Il faudra se battre sur le terrain, face à nos frères de la Gambie. On prendra match après match », a-t-il dit. La manche aller aura lieu du 27 au 29 novembre, les matchs retour du 4 au 6 décembre. En cas de qualification, Teungueth FC va rencontrer le Raja de Casablance au premier tour.



Le Jaraaf doit soigner son entrée en compétition (coach)

L’équipe du Jaraaf, qui jouera contre les Kano Pillars du Nigeria, doit soigner son entrée en Coupe de la CAF, pour atteindre ses objectifs, a dit à l’APS son entraîneur, Malick Daff. « Le premier match donne le tempo d’une compétition. Pour aller loin, on doit le gagner, il est préférable que nous le gagnions largement parce que nous le jouerons à domicile », a commenté le technicien sénégalais. « En compétitions africaines, on joue contre les meilleurs. Et le sort a mis les Kano Pillars du Nigeria sur notre chemin. Si nous avons beaucoup de respect pour le football nigérian, nous ne craignons toutefois personne » a ajouté l’entraineur de l’équipe nationale cadette du Sénégal.



Selon l’entraîneur du Jaraaf de Dakar, les clubs nigérians sont rentrés dans le rang, durant ces dernières années. « Il y a un peu plus de dix ans, ils collaient la frousse aux autres clubs du contient. Ce n’est plus le cas maintenant », a dit Daff, estimant que son équipe doit se tenir prête à toute éventualité. « Nous devons réussir tous les aspects du match : la technique, la tactique et la logistique », a-t-il ajouté. Malick Daff s’abstient de commenter sa rencontre avec San Pedro de Côte d’Ivoire, qu’il va croiser en cas de victoire sur les Nigérians. Le club ivoirien avait été battu en finale de la Coupe de la CAF 2014.



Avec l'APS