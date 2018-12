Cour Suprême : Khalifa Sall face à son destin ce jeudi

Khalifa Sall sera édifié sur son sort ce jeudi 20 décembre. En effet, le candidat déclaré à la Présidentielle de 2019 qui a rendez-vous avec les juges de la Cour Suprême après avoir introduit des recours suite à sa condamnation en appel saura si oui ou non il aura une chance de briguer la Magistrature suprême.



Condamné à 5 ans de prison ferme assortis d’une amande de 1,8 milliard de francs Cfa dans l'affaire dite de la Caisse d'avance de la mairie de la capitale sénégalaise qu'il dirigeait de 2009 à sa révocation en 2018, M. Sall voit son avenir politique suspendu à la décision de la plus haute juridiction du pays. Car, si sa condamnation se confirme, il sera out pour la Présidentielle à cause de l’inéligibilité liée au détournement de deniers publics.