Cour des comptes : Abdoul Madjib Guèye prend officiellement les reines

Le magistrat Abdoul Madjib Guèye a été officiellement installé dans ses fonctions de Premier président de la Cour des comptes ce jeudi 16 juillet 2026. L'installation s'est déroulée à Dakar lors d'une audience solennelle. La cérémonie a réuni le ministre de l'Économie Cheikh Diba, plusieurs autorités judiciaires et des délégations africaines. Cet événement a été marqué par de vibrants hommages au président sortant, Mamadou Faye. Les intervenants ont également appelé à consolider le rôle de l'institution dans le contrôle des deniers publics.



Le président de la Chambre des affaires administratives, Mamadou Thiao, a salué le parcours du nouveau Premier président. Abdoul Madjib Guèye cumule près de quarante années d'expérience dans la magistrature. Il a notamment consacré plus de trente ans au contrôle des finances publiques. Mamadou Thiao a rappelé que cette nomination couronne une carrière exemplaire. Le nouveau dirigeant a participé à l'élaboration des textes fondateurs de la Cour, avant d'y occuper les postes de secrétaire général et de président de chambre.



Mamadou Thiao a ensuite insisté sur les missions cruciales de l’institution. Selon lui, la Cour des comptes joue « un rôle essentiel dans la sauvegarde du patrimoine public et la promotion de la bonne gouvernance ». Il a invité son nouveau chef à travailler dans le respect des principes d'indépendance, d'impartialité et de probité.



Le procureur général près la Cour des comptes, Fara Mbodj, a également pris la parole. Pour lui, ce choix des autorités montre une volonté claire de renforcer la transparence publique. Il a salué le grand sens du management d’Abdoul Madjib Guèye et sa parfaite connaissance de l'institution. Fara Mbodj a aussi félicité le président sortant Mamadou Faye pour ses réformes majeures, comme la finalisation du Plan stratégique 2026-2030.



Dans son allocution, Abdoul Madjib Guèye a rendu hommage à tous ses prédécesseurs. Le nouveau Premier président a réaffirmé son engagement à moderniser la Cour. Il souhaite renforcer son efficacité au service de la transparence et de la redevabilité.