Cour suprême: « Karim reste candidat à l’élection présidentielle », assure Oumar Sarr

« Nous l’avons dit et redit, cette décision n’empêche pas la candidature de Karim Wade. Il reste candidat à l’élection présidentielle, a assuré Oumar Sarr, qui a annoncé qu’il prépare la venue de (Wade-fils) pour combattre avec (eux) sur le terrain ».



Et d’ajouter : « ils ont confirmé ce que le ministre de l’Intérieur avait fait, nous allons utiliser toutes les voies de recours au niveau national et internationale». Sarr a affirmé que « si on suit Macky Sall, c’est le Sénégal qui meurt ».



Prêt pour la course à la présidentielle, le Coordonnateur du Pds et Cie vont lancer le parrainage pour Karim Wade début septembre.