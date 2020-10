Cour suprême: " l'audition de monsieur Téliko s'est tenue correctement ", assure Me Ciré Clédor Ly (Vidéo)

Le juge Souleymane Teliko, par ailleurs, président de l’Union des magistrats du Sénégal (UMS), a fait face au Procureur général près la Cour d’Appel de Ziguinchor, Assane Ndiaye, désigné comme Rapporteur par le Conseil de discipline, ce mercredi 28 octobre, sur les différents griefs révélés par l’Inspection générale de l’administration de la Justice (IGAJ).



Au sortir de cette audition qui a duré plus de trois (3) tours d'horloge à la Cour Suprême de Dakar, aucun commentaire n'a été fait sur son contenu. Motus bouche cousue. Le seul qui s'est prononcé sur le pool d'avocats assurant la défense de Teliko est Me Ciré Clédor Ly Et ce dernier n'a cependant pas été bavard.



Brièvement, il a lancé aux médias que l'audition "s'est tenue correctement et dans le respect mutuel" sans donner plus de détails.



" Nous n'avons pas de déclaration à faire. Nous vous informons seulement que l'audition s'est tenue correctement et dans le respect mutuel. Ce, dans les règles de l'art. Donc nous nous nous en tenons à cela, nous n'avons pas d'autres déclarations à faire. Et je parle au nom de l'ensemble des avocats et de ce qui assure en tous cas la défense du juge Teliko", a précisé la robe face à la presse.



A noter que pour sa défense, le juge Téliko ne se plaint pas. Toute l'artillerie lourde du Barreau était à ses côtés.



Un rapport est attendu à l’issue de l’audition, et il sera remis au Conseil de discipline, pour la suite à donner à cette affaire.