Cour suprême : les nouveaux membres de la CENA et du Conseil constitutionnel ont prêté serment ce lundi

Annoncé par le Conseil constitutionnel, la cérémonie de prestation de serment de Cheikh Tidiane Coulibaly, magistrat à la retraite et nouveau membre du Conseil constitutionnel qui a succédé à Abdoulaye Sylla, nommé Président de la CENA, a eu lieu ce lundi à la Cour suprême. Les nouveaux membres de la Commission électorale nationale autonome (CENA), qui ont été nommés il y a un peu plus d’une semaine par le président Macky Sall, ont aussi prêté serment. Ce changement intervient à la suite de l’expiration du mandat de l’ancienne équipe de la CENA.



Lors de sa prise de parole après la cérémonie de prestation de serment, l'actuel président de la Cena a évoqué le cas Ousmane Sonko, candidat déclaré à la présidentielle de 2024, qui tarde à recevoir ses fiches. « Nous venons de prêter serment. Nous n’avons pas encore procédé à la passation de service. Dès après la passation de service, nous allons examiner en assemblée générale le dossier, après nous pourrons vous dire quelle sera l’attitude du CENA. Il n’y a rien de facile dans ce monde-là. Nous avons une base légale. Tout ce que nous voulons faire, c’est d’avoir une égalité des chances pour tous les candidats, d’être certain que cette égalité va être sincère. La seule réserve, c’est qu’il faut que le citoyen, l’électeur soit admissibles pour être électeur, pour être candidat. Les réserves sont prévues par la loi. Je ne peux pas pour le moment parler d’une organisation. Faut d’abord que je reprenne service et je regarde avec l’assemblée générale des membres de la CENA, la qualité de l’organisation pour voir les améliorations à faire », a déclaré Abdoulaye Sylla.



Cheikh Ahmed Tidiane Coulibaly, nouveau membre du Conseil constitutionnel, en remplacement de Abdoulaye Sylla devenu président de la Cena, a aussi prêté serment ce lundi. Le Président du Conseil constitutionnel a invité M.Coulibaly à contribuer à faire respecter la Constitution ainsi que les droits et libertés qu’elle garantit. « La fonction de juge constitutionnel exige, en effet, un dévouement particulier d’hommes et de femmes qualifiés, dont le rôle consiste à assurer l’équilibre entre les différents pouvoirs délégataires de la souveraineté populaire, à garantir la protection des libertés fondamentales et à assurer la transparence des élections nationales : présidentielles, législatives et référendaires. Monsieur Cheikh Ahmed Tidiane Coulibaly est un magistrat émérite avec qui j’ai longuement cheminé... Ce nouveau défi consistera pour vous à contribuer à faire respecter la Constitution ainsi que les droits et libertés qu’elle garantit et de veiller à la régularité des élections nationales », a indiqué Mamadou Badio Camara.



S’adressant au nouveau Président de la CENA, M. Camara a déclaré : « Monsieur le Président Abdoulaye Sylla, à la suite d’illustres présidents et membres du Conseil constitutionnel démissionnaires en 1993 et en 2002, vous avez choisi de mettre fin à vos fonctions de membre du Conseil constitutionnel en présentant votre démission conformément aux articles 89 de la Constitution et 5 de la loi organique relative au Conseil constitutionnel. Tout au long de votre riche carrière, vous avez occupé de hautes responsabilités au sein de l’Administration, vous êtes Inspecteur général d’État, avant d’être nommé membre du Conseil constitutionnel, où vous avez accompli votre mission avec le dévouement, la disponibilité et la convivialité qui vous caractérisent. Qu'il nous suffise, pour vous remercier, de dire avec toute la gratitude qui sied : vous avez, durant cinq ans, mis toute votre science et toutes vos forces au service du Conseil constitutionnel. Vous êtes désormais appelé à diriger une équipe de hauts cadres qui allient compétence et expérience ».



Les 11 autres nouveaux membres de la CENA qui vont accompagner M. Sylla das sa gestion sont : Ndary Touré, magistrat, un ancien de la Cour suprême, Secrétaire général de la CENA, depuis quelques années. Cheikh Awa Balla Fall, Inspecteur général d’État à la retraite, ancien Directeur général de l’ENA, Serigne Amadou Ndiaye, professeur titulaire des Universités, ancien Doyen de la Faculté des Sciences et Techniques de l’UCAD, Aminata Fall Niang, juriste-fiscaliste, ancienne haut fonctionnaire de la BCEAO, présidente de l’Association des Juristes sénégalaises (AJS), Ndèye Rokhaya Mbodj, journaliste, diplômée du Centre d’études diplomatiques et stratégiques de Paris, antenne de Dakar, Monsieur Cheikh Ahmed Tidiane Ndoye, administrateur civil, ancien Gouverneur de région, ancien Ambassadeur, Léopold Wade, administrateur civil, ancien Directeur général de l’Administration territoriale, Abdoulaye Marème Diallo, commissaire de police, ancien Directeur de l’École nationale de police, Mamadou Bocar Niane, enseignant, consultant électoral, Aïssatou Sow, notaire, vice-présidente de la Commission des Affaires africaines de l’Union internationale des Notaires, et Fatou Kiné Diop, spécialiste en décentralisation et aménagement du territoire, présidente de l’Observatoire national de la Parité.