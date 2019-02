Couverture campagne électorale: un financement équitable des médias publics et privés par l'Etat demandé

Les organisations des professionnels des médias, réunies ce mardi, pour dénoncer les actes de barbaries dont ont été victimes des journalistes à Tambacounda, lors des affrontements entre les militants de BBY et ceux de PUR, ont profité de cette occasion pour soulever le problème de financement des médias en cette période électorale.



Pour le secrétaire général de Synpics, qui s'expliquait au nom de CJRS – CDEPS – UNPJS – APPEL - REPORTERS SANS FRONTIERES, la campagne électorale demande des moyens avant de demander à L'Etat du Sénégal un traitement équitable des financements destinés à la presse. Car pour lui, que ce soit le privé ou le public, les journalistes ont tous une seule mission : informer la population et sans distinction.



"On sait tous que l'argent public est destiné aux médias publics, même si c’est une chose normale. Mais nous voulons que les médias privés bénéficient également de ces financement parce qu’on est tous des journalistes, notre mission est la même en termes de service public. Pour la vérité, les journalistes font partie du processus démocratique, c’est nous qui informons la population, que ce soit avant, pendant et après les élections", tonne le sieur Kassé.