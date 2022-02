Covid-19 : 38 nouvelles contaminations et 377 malades sous traitement

Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a rapporté ce vendredi, 38 nouvelles contaminations dues à la maladie à coronavirus sur un test de 1 568. Une légère hausse par rapport aux dernières 24 heures où seulement 26 cas étaient comptabilisés.



Parmi ces 38 nouveaux cas enregistrés, il y a 2 cas contacts et les 36 autres sont issus de la transmission communautaire.



Le ministère a informé que 126 patients ont été contrôlés négatifs et déclarés Guéris. Aussi aucun nouveau décès n'a été enregistré durant ces dernières 24 heures.



Toutefois, 03 patients sont encore admis dans les services de réanimation.



A ce jour 85.346 cas ont été déclarés positifs au Sénégal depuis le 02 mars 2021, dont 83.012 guéris, 1956 décès, 377sous traitement Covid-19.



Le ministère de la Santé informe par ailleurs que depuis le début de la campagne de vaccination en février 2021, 1 405 486 personnes ont reçu au moins une dose de vaccination anti Covid-19.