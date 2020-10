Covid-19 : Jean Castex n'exclut pas des reconfinements localisés en France

Alors que, selon lui, la crise sanitaire va durer plusieurs mois encore, le chef du gouvernement Jean Castex a estimé lundi 12 octobre que des reconfinements localisés en France pouvaient être envisagés pour endiguer la deuxième vague épidémique de Covid-19.



"Le reconfinement général doit être par tous moyens évité", a-t-il dit sur France Info. En revanche, interrogé sur de possibles reconfinements locaux, le chef du gouvernement a répondu : "Rien ne doit être exclu quand on voit la situation dans nos hôpitaux."



Quant à une limitation des rassemblements dans les espaces privés, Jean Castex a souligné que ce n'était "juridiquement pas possible" mais a appelé les Français à la prudence et au bon sens. "Si chacun y met un peu du sien, on peut changer le cours des choses", a-t-il poursuivi.