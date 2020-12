Covid-19: L’Afrique du Sud enregistre la moitié des nouveaux cas en Afrique

Sur le continent africain, alors que le nombre de nouveaux cas et de décès reste faible par rapport aux autres régions, les nouveaux cas ont augmenté de 9%. Les nouveaux décès sont restés stables au cours des dernières semaines, soit un peu moins de 1.000 nouveaux décès.



Au cours des sept derniers jours, plus de 53.000 nouveaux cas ont été signalés dans la région africaine, soit une hausse de 9% par rapport à la semaine précédente.



L’Afrique du Sud continue de représenter près de la moitié des nouveaux cas hebdomadaires sur le continent. Et au cours des sept derniers jours, le plus grand nombre de nouveaux cas a été signalé en Afrique du Sud (25.310 nouveaux cas).



Suivent l’Algérie (6.290 nouveaux cas), le Kenya (5.379 nouveaux cas) et l’Éthiopie (3.810 nouveaux cas). Les nouveaux cas ont diminué cette semaine dans les régions de l’Asie du Sud-Est et de la Méditerranée orientale.



Les décès ont diminué dans la région de la Méditerranée orientale, et augmenté dans la région de l’Asie du Sud-Est. Selon l’Oms, les cas ont légèrement diminué dans l’ensemble dans la région du Pacifique occidental, tandis que les nouveaux décès ont légèrement augmenté cette semaine.