Covid-19: Plus de 2,6 millions de cas la semaine dernière avec une hausse de 30% en Europe

Pour la seconde semaine consécutive, la pandémie a légèrement progressé dans le monde et les nouveaux cas ont augmenté de 3%, à plus de 2,6 millions. Selon des données de l’Organisation mondiale de la santé (Oms) publiées jeudi et qui portent jusqu’à dimanche matin, toutes les régions sont affectées sauf le continent américain où le recul a atteint 13%.



« Au niveau mondial, après une baisse du nombre de nouveaux cas déclarés pendant sept semaines consécutives, on a constaté une légère augmentation du nombre de nouveaux cas hebdomadaires au cours des deux dernières semaines, avec plus de 2,6 millions de cas déclarés la semaine dernière (28 juin - 4 juillet 2021) par rapport à la semaine précédente », a annoncé l’Oms.



Cette semaine, toutes les régions sanitaires de l’Oms, à l’exception des Amériques, ont ainsi signalé une augmentation des nouveaux cas. La région européenne a signalé une forte augmentation de l’incidence (30%) tandis que la région africaine a signalé une forte augmentation de la mortalité (23%) par rapport à la semaine précédente.



Le variant Delta présent dans 104 pays et territoires.



La plupart des régions font face à une extension des nouvelles victimes. Alors même que le nombre a continué de diminuer dans le monde, de 7% à près de 54.000, notamment grâce au continent américain et l’Asie du Sud-Est. « Il s’agit du chiffre de mortalité hebdomadaire le plus bas depuis début octobre 2020 », précise l’Oms dans son dernier bulletin épidémiologique. Cette soudaine accélération de la pandémie n’est pas étrangère à la forte transmissibilité du variant Delta, qui est désormais identifié dans 104 pays et territoires. Ce variant, découvert pour la première fois en Inde en octobre dernier, s’est élargi à environ sept zones supplémentaires en une semaine. Et il doit encore être authentifié dans six autres territoires.



À l’échelle mondiale, le variant Alpha, détectée pour la première au Royaume-Uni, a été signalée dans 173 pays et territoires. Il s’agit d’un pays de plus par rapport à la semaine écoulée. Le variant Beta, découvert en Afrique du Sud, s’est étendu dans trois nouveaux pays, soit un total de 122 pays et territoires. La variante Gamma (Brésil) est désormais présente dans 74 pays, soit deux nouveaux pays de plus par rapport à la semaine dernière.



90% des nouvelles infections devraient être dues à Delta d’ici la fin du mois d’août .



Sur la base de l’avantage de transmission estimé de la variante Delta, l’Oms s’attend à ce que Delta « supplante rapidement les autres variantes et devienne la lignée circulante dominante au cours des prochains mois ». Sur la base des données mondiales transmises à l’agence onusienne, l’indice de reproduction effectif estimé pour la variante Delta est 55% plus élevé que celui de la variante Alpha.

Dans la région européenne, sur la base de l’avantage de transmission estimé du variant Delta et en utilisant des prévisions de modélisation, l’Oms estime que 90% des nouvelles infections du SRAS-CoV-2 devraient être dues à Delta d’ici la fin du mois d’août. D’ailleurs, les premières données recueillies en Écosse, auprès de personnes dont le test de dépistage était positif entre le 1er avril et le 21 juin 2021, ont montré un risque accru d’hospitalisation chez les cas infectés par la variante Delta par rapport aux cas infectés par la variante Alpha.