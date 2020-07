Covid-19 Sénégal: 3000 malades sous traitement, 53 malades en Réanimation pour 56 lits chauds disponibles

Deux nouveaux records, deux nouveaux chiffres de la pandémie de Covid-19 au Sénégal annoncés ce samedi par les services du Ministère de la Santé et de l'Action sociale. D'abord le nombre de malades sous traitement qui atteint pour la première fois la barre des 3000. Ensuite le nombre de patients infectés au nouveau Coronavirus admis dans les services de Réanimation qui s'élève à 53.Pour rappel, le Sénégal dispose de 56 lits chauds dans ses services de réanimations, selon le Directeur du SAMU National. "D’emblée, 56 lits ont été préparés et dégagés pour répondre à cette riposte. Et ces lits sont répartis à Dakar dans différents hôpitaux, d’abord au niveau de l’hôpital Fann où on a le centre QMO où on a pris en charge nos deux patients dont les cas se sont aggravés, mais également il y a le Service de la réanimation de la chirurgie cardiovasculaire, il y a également le service de réanimation qui a été remis à neuf, il y a l’hôpital Daalal Diam qui est en train de mettre au norme et de finaliser son service de réanimation", déclarait le Pr Mamadou Diarra Bèye, le 02 avril dernier Si le nombre de malades en Réanimation continue de croître, il va se poser un sérieux problème de prise en charge des cas graves. Les médecins seront alors obligés de faire des choix terribles pour voir qui sauver et qui laisser périr. Cette situation s'est posée lorsque les vagues de malades déferlaient par milliers dans les hôpitaux entre février et mai.À ce jour, le Sénégal compte 9552 cas confirmés, dont 6364 guéris, 187 décédés, et 3000 malades sous traitement.