Covid-19: Une baisse de 22% des cas et de 30% des décès en Afrique

Au cours de la semaine dernière, la région africaine a signalé plus de 84.800 cas et un peu plus de 3.200 décès, soit une diminution de 22% des cas et de 30% des décès respectivement par rapport à la semaine précédente. Selon l’OMS, c’est la troisième semaine consécutive que la région fait état d’une baisse du nombre de nouveaux cas et de décès.



Sur le continent africain, l’Afrique du Sud reste le plus touché en termes de nouveaux cas et décès. La semaine dernière, Pretoria a enregistré 24.464 nouveaux cas, mais il s’agit d’une diminution de 45%. L’Afrique du Sud signale également le plus grand nombre de nouveaux décès, avec 2.229 nouveaux décès, soit une diminution de 34%.



Dans les Amériques, ce sont plus de 1,5 million de nouveaux cas et plus de 45.000 nouveaux décès, qui y ont été signalés cette semaine. Selon l’OMS, il s’agit d’une baisse de 17% des cas et de 4% des décès par rapport à la semaine précédente.