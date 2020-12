Covid-19 aux États-Unis: Biden promet 100 millions de vaccins dans ses 100 premiers jours

Depuis son fief de Wilmington, Joe Biden présente son plan anti-Covid avec trois objectifs très simples : des masques, des vaccinations et la réouverture des écoles dans les 100 premiers jours de son mandat.



« Nous allons imposer le masque partout où c’est possible, promet-il. Masque pour tous dans les 100 premiers jours de mandat. C’est ce que vous pouvez faire de plus simple pour réduire le nombre de cas de Covid-19. »



Dès ses 100 premiers jours de mandat, Joe Biden veut aussi injecter 100 millions de doses de vaccins : « Ce sera la campagne de vaccination la plus efficace de l’histoire des États-Unis. »



Face au coronavirus, le président élu compte sur deux hommes : Xavier Becerra, son futur ministre de la Santé et le très respecté Docteur Anthony Fauci, déjà en charge de la crise sanitaire à la Maison Blanche, mais tombé en disgrâce aux yeux de Donald Trump. « Nous devons gouverner avec la science », explique l’immunologue.



Au même moment à la Maison Blanche, Donald Trump tient lui aussi un sommet sur le coronavirus, mais aucun membre de l’équipe Biden n’a été invité. Et quand un journaliste demande pourquoi : « Nous verrons bien quelle sera la prochaine administration, j’espère que ce sera une administration Trump », répond le président sortant toujours dans le déni de sa défaite.