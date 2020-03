Covid-19 dans le monde : l'épidémie se répand dans presque tous les pays du globe, avec plus de 200 000 cas déclarés

Si la propagation du coronavirus (Covid-19) s'affaiblit de jour en jour en Chine, pays où il est apparu fin 2019, le virus continue de se diffuser dans le reste du monde. Conséquence, plus de 150 pays sont désormais touchés et bon nombre d'entre eux sont dans l'obligation de prendre des mesures de restriction des sorties et de fermeture de leurs frontières afin de limiter la prolifération du virus. C'est notamment le cas de la France qui est en confinement depuis mardi 17 mars à midi. L'Italie, l'Espagne et l'Allemagne sont particulièrement touchées en Europe également. L'Angleterre et le Portugal inquiètent tandis que les Etats-Unis se barricadent en fermant notamment leurs frontières aux européens. Depuis mardi soir, on recense également un premier décès en Turquie et un autre au Brésil. Le coronavirus a fait au total 8244 morts et on dénombre à ce jour plus de 200 000 personnes testées positivement. Retrouvez ci-dessous les informations en temps réel par pays sur cette carte évolutive du coronavirus à travers le monde.