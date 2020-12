Covid-19 en France: le confinement remplacé par un couvre-feu

Le gouvernement français reste prudent et de nouvelles restrictions entrent aussi en vigueur. Premier changement : les Français peuvent désormais se déplacer librement en journée sans se munir de leur attestation. Le soir, en revanche, le couvre-feu entre en vigueur à partir de ce 15 décembre de 20h et jusqu’à 6h du matin mais des exceptions restent possibles pour raisons professionnelles ou de santé, la garde d’enfant, sortir un animal de compagnie ou encore l’assistance à personne vulnérable. Cependant, ces exceptions ne dispensent pas des attestations. Pour le soir de Noël, comme prévu, il n’y aura pas de couvre-feu, mais pour la Saint-Sylvestre, les Français devront rentrer chez eux comme tous les soirs à partir de 20h.





Autre changement, les déplacements sur tout le territoire sont désormais autorisés et les voyageurs qui arrivent en train ou en avion tard le soir devront présenter leur titre de transport. Un autre assouplissement entre également en vigueur dans les Ephad jusqu’au 3 janvier avec la possibilité pour les résidents de visiter leur famille pour les fêtes de fin d’années à condition toutefois qu’ils se soumettent à leur retour à un protocole sanitaire strict. Enfin, les jeunes de moins de 18 ans peuvent à nouveau faire du sport dans les lieux couverts comme les piscines ou les stades avec leur moniteur.



Auto-confinement préventif recommandé

Les Français sont par ailleurs invités à limiter au maximum les regroupements, à six personnes maximum, selon les autorités. L’enjeu est d'éviter de provoquer un rebond épidémique comme celui observé en Amérique du Nord après Thanksgiving. Pour guider la population, le Conseil scientifique a édité une note, rendue publique le 14 décembre au soir, avec une série de recommandations.