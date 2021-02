Covid-19 en Hongrie: Viktor Orbán défie Bruxelles en misant sur Spoutnik V

D'ordinaire remplie de touristes, la vieille ville de Budapest est désormais déserte. Covid-19 et confinement obligent, les restaurants se contentent de plats à emporter pour une clientèle locale. Le Premier ministre, Viktor Orbán, mise sur le vaccin russe Spoutnik V pour permettre la relance de l'économie en Hongrie :



"Je comprends le désespoir de ceux qui travaillent dans la restauration. Les vaccins arrivent et nous allons passer du soutien à la relance de l'économie", explique-t-il.



Le 9 février, Budapest avait annoncé avoir reçu 40 000 doses de ce vaccin, une première au sein de l'Union européenne (UE). Au total, le gouvernement en a commandé deux millions, qui doivent être livrées sur trois mois et permettre de vacciner 10 % de sa population.