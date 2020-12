Covid-19 et fête de fin d'année : L’Oms appelle à ne pas baisser la garde

A l’approche des fêtes de fin d’année, l’Organisation mondiale de la santé (Oms) appelle à faire preuve de prudence alors que la Covid-19 continue de tuer.



« La saison des fêtes est un moment de détente et de célébration - mais nous ne devons pas relâcher notre garde », a déclaré le directeur général de l’Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, lors d’un point de presse vendredi. « Les célébrations peuvent très vite se transformer en deuil si nous ne prenons pas les bonnes précautions », a prévenu le Dr Tedros.



Plus de 66 millions de cas de Covid-19 et 1,5 million de décès liés au virus ont maintenant été signalés à l'Oms. Au cours des six dernières semaines, le nombre de morts hebdomadaires lié au nouveau coronavirus a augmenté d'environ 60%, a indiqué l’agence onusienne, précisant que la plupart des cas et des décès surviennent en Europe et dans les Amériques.



Dans ce contexte, le chef de l’Oms appelle la population à considérer attentivement ses plans de célébrations au cours des prochaines semaines. « Si vous vivez dans une zone à forte transmission, veuillez prendre toutes les précautions nécessaires pour assurer votre sécurité et celle des autres », a-t-il dit. « Cela pourrait être le meilleur cadeau que vous puissiez offrir - le cadeau de la santé, de l'amour de la vie, de la joie et de l'espoir ».