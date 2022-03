Covid-19: la Chine confine les 9 millions d'habitants de la ville de Changchun

Cette annonce intervient au moment où la Chine fait face à sa plus grave flambée de Covid-19 depuis deux ans. Ce confinement est le plus important dans le pays depuis celui de la métropole de Xi’an et de ses 13 millions d’habitants, en décembre.



Deux ans après le début de l’épidémie de Covid-19, la Chine fait face à sa plus grave flambée de nouveaux cas. Les neuf millions d’habitants de la ville chinoise de Changchun, dans le nord-est du pays, ont été placés en confinement, ont annoncé, vendredi 11 mars, les autorités locales.



Seule une personne par foyer est autorisée à sortir, une fois tous les deux jours, a fait savoir la mairie. Ce confinement est le plus important annoncé en Chine depuis celui de la métropole de Xi’an, au nord du pays, et de ses 13 millions d’habitants à la fin de l’année dernière.



La Chine, épargnée depuis deux ans

Le pays, où le virus a été la première fois détecté fin 2019, a rapidement endigué l’épidémie dès le printemps 2020, en adoptant des mesures de confinement très strictes frappant des villes entières. Le géant asiatique est ainsi parvenu à largement enrayer la contagion, avec un bilan officiel d’un peu plus de 100 000 cas, dont 4 636 mortels exactement, en l’espace de deux ans.



Mais la souche Omicron est à l’origine de flambées localisées qui concernaient vendredi 1 369 personnes exactement au cours des dernières vingt-quatre heures, selon les données du ministère de la santé.



Un bilan qui reste faible en comparaison avec le reste du monde mais qui n’en est pas moins le plus élevé pour la Chine depuis la première phase de l’épidémie, début 2020. Sur ce total, les autorités ont dénombré 158 cas importés et 814 cas asymptomatiques, qui font l’objet d’un décompte séparé.