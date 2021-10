Covid-19 : le Sénégal deuxième pays le plus vacciné de l'Uemoa

Le nombre de nouvelles cas de contaminations de la maladie à coronavirus connait une baisse considérable depuis quelques semaines au Sénégal. Un résultat obtenu grâce à une forte campagne de vaccination qui a hissé le pays à la deuxième place au classement des pays les plus vaccinés de l'Uemoa.



Selon le rapport de Financial Times repris par Les Échos, 7,3% de la population sénégalaise ont reçu au mois une dose. Derrière le Togo, (8,7%), le Sénégal dépasse la Côte d'Ivoire (6,6%). Puis, arrivent la Guinée Bissau (4,4%), le Niger (1,7%), le Mali (1,6%), le Bénin (0,9%) et le Burkina Faso (0,8%).



En Afrique de l'ouest, les deux pays anglophones, le Ghana et le Nigeria, sont également dernière, avec respectivement 2,8% et 2,3% de vaccinés. Le pays anglophone le plus vacciné (par rapport à sa population) est la Gambie avec 7,6% de la population ayant reçu une dose de vaccin.



Même si plus d'un million de personnes sont déjà vaccinées, les responsables sanitaires espèrent beaucoup plus, car pour eux, la vaccination est l'un des meilleurs boucliers contre la covid-19.