Covid 19 : le ministre de la Justice Me Malick Sall en isolement

Le ministre de la Justice, Me Malick Sall est aussi en quarantaine. Le Garde des sceaux a été en contact avec une personne déclarée positive à la Covid 19. Me Sall a subi des tests mercredi qui sont revenus négatifs, rapporte dakaractu. Toutefois en application du protocole sanitaire, le ministre s’est mis en quarantaine pour une période de 14 jours à compter de ce jeudi 25 Juin.



Mercredi, le Président de la République, Macky Sall, en contact avec une personne testée positive et déclarée maladie du nouveau coronavirus s'est aussi mis en quarantaine chez lui.