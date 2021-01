Covid-19: les États-Unis franchissent la barre des 400.000 morts

Plus de 400.000 personnes sont décédées du Covid-19 aux États-Unis, selon le bilan de référence de l'université Johns Hopkins mardi, à la veille de l'investiture de Joe Biden, qui a fait de la lutte contre la pandémie l'une de ses priorités de début de mandat. Le seuil des 300.000 décès avait été dépassé il y a environ un mois seulement, mi-décembre. Les États-Unis sont, selon les bilans officiels, de loin la nation la plus endeuillée en valeur absolue, mais certains autres pays enregistrent plus de morts proportionnellement à leur population, comme l'Italie, le Royaume-Uni ou la Belgique.