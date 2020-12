Covid-19: les fêtes de noël et du nouvel an menacées ? "Tout peut être amené à changer" prévient Véran

Comment vont se dérouler les fêtes de fin d’année ? Sera-t-il possible de se retrouver à Noël ? Le réveillon du 31 décembre est-il menacé ? Pour l’heure, ces questions restent encore en suspens, alors que le Premier ministre Jean Castex présidera une nouvelle conférence de presse ce 10 décembre 2020. De plus en plus de Français sont inquiets et se demandent si le déconfinement aura bien lieu au 15 décembre. En effet, Emmanuel Macron avait posé comme condition au déconfinement la baisse du niveau de contaminations à 5 000 cas par jour. Un chiffre qui ne sera pas atteint d’ici la mi-décembre selon beaucoup. Alors, que va décider l’exécutif ? Le déconfinement est-il remis en cause et repoussé ? La levée du couvre-feu à titre dérogatoire les 24 et 31 décembre est-elle toujours au programme ? Jean Castex devrait en dire davantage ce jeudi.



En attendant, le ministre de la Santé Olivier Véran a voulu rester prudent quant au réveillon du Nouvel An. "Tout peut être amené à changer, à évoluer en fonction de la donnée épidémique (...) Noël n'est pas le Nouvel An, nous devons faire encore sans doute plus attention. Le Nouvel An n'a pas la même portée culture dans notre pays. Le Nouvel An, contrairement à Noël, c'est rarement des réunions de famille, ce sont souvent des fiestas", a-t-il expliqué sur LCI le 8 décembre.