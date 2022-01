Covid-19: les très grandes précautions du Maroc pendant la CAN

L’équipe nationale du Maroc ne veut rien laisser au hasard lors de cette Coupe d’Afrique des nations qui se déroulera dans un contexte sanitaire contraint par la Covid. Lundi, les Lions de l’Atlas sont partis pour le Cameroun avec plus de 5 tonnes de matériel et de provisions à bord de leur Boeing 747.



Ainsi la sélection marocaine a emporté sur place ses propres ingrédients ainsi qu’une équipe de cuisiniers qui les suivra durant la compétition, mais la délégation de Vahid Halihodzic a également prévu sa propre eau potable pour la durée de la compétions.



Ce n’est pas tout puisque les Marocains ont pris avec eux de quoi désinfecter tout l’hôtel poussant le soin du détail jusqu’à emmener leur propre matelas pour l’ensemble des joueurs et du staff. Et pour éviter tous risquent de contamination au COVID, la délégation marocaine est partie avec du personnel marocain et testé qui remplacera celui de l’hôtel dans lequel sera établi leur camp de base à Yaoundé.