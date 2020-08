Covid-19 : plus de 78 000 cas recensés en 24 heures en Inde, un record mondial

Jamais autant de cas de Covid-19 n'avaient été déclarés en 24 heures dans un pays. L'Inde a annoncé dimanche avoir enregistré 78 761 nouvelles contaminations. Ce triste record est annoncé au lendemain d'un nouvel assouplissement des restrictions en vigueur depuis mars pour lutter contre l'épidémie.



Le précédent record avait été établi le 17 juillet par les États-Unis qui avaient alors enregistré 77 638 nouvelles contaminations, selon des données compilées par l'AFP.



L'Inde est officiellement le troisième pays comptant le plus de cas de coronavirus, après les États-Unis et le Brésil, avec 3,5 millions de personnes qui y ont contracté la maladie. Au total, 63 000 personnes ont succombé en Inde au Covid-19.



En dépit de ces données, les autorités indiennes ont décidé d'assouplir les règles de confinement pour tenter de relancer l'économie, alors que des millions d'Indiens ont perdu leur travail. Le ministère indien des Affaires intérieures a indiqué qu'à partir de septembre, les rassemblements allant jusqu'à 100 personnes seront de nouveau autorisés pour les événements culturel, sportifs et politiques.