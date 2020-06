Covid-19 : testé positif, Mbaye Ndiaye contamine ses épouses, ses enfants et son chauffeur

Le ministre d’Etat, Mbaye Ndiaye, a été testé positif au nouveau Coronavirus. Il a contaminé une partie de sa famille notamment ses deux (2) épouses, quatre (4) de ses enfants et son chauffeur.



Selon le journal « Les Echos » qui donne l’information dans sa parution de ce mercredi, le chef de cabinet du chef de l’Etat est, depuis quelques jours, interné à l’hôpital Principal de Dakar et se porte de mieux en mieux.



Des sources proches du ministre ont pourtant fait savoir que M. Ndiaye prenait très au sérieux la maladie. Il respectait scrupuleusement les mesures barrières édictées par le ministère de la Santé et de l’Action sociale.



« Il avait même un thermoflash qu’il gardait par-devers lui à côté des autres outils de protection, comme le respect de la distance qui était pour lui un viatique, mais malheureusement, il a chopé le virus. Pour dire que personne n’est à l’abri », a soutenu le proche du ministre.



Le chef de cabinet du chef de l’Etat n'a pas été en contact direct avec le président de la République, Macky Sall, assurent des sources du journal.