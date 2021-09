Covid-19Sn : aucun cas de décès, 11 nouvelles contaminations et 6 cas graves en réanimation

Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a fait le point quotidien de la pandémie de Covid-19 au Sénégal ce jeudi. 11 nouvelles contaminations ont été décomptées dans le bulletin épidémiologique, sur 1556 tests réalisés, soit un taux de positivité de 0,62%.



Il s’agit de 1 cas contact, aucun cas importé et de 10 issus de la transmission communautaire dont 6 cas à Dakar et 4 dans les autres régions.



Faisant le point quotidien de ce jeudi, le Directeur de la Prévention Dr Mamadou Ndiaye a annoncé que 40 patients ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 6 patients sont actuellement pris en charge dans les services de réanimation, selon le ministère de la Santé.



Le nombre de décès a également connu une baisse ce jour. Aucun décès n’a été enregistré dans les dernières 24 heures contre 3 hier, mercredi.



A ce jour, le Sénégal a enregistré 73 775 cas confirmés de Covid-19, dont 71 792 guéris, 1858 décès et donc 124 patients sous traitement.



Le ministère de la Santé informe par ailleurs que depuis le début de la campagne de vaccination, 1.251.403 personnes ont été vaccinées au Sénégal.