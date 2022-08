Covid-19Sn : légère hausse avec 33 nouvelles contaminations recensées ce jeudi

Ce jeudi, 33 nouvelles contaminations au coronavirus ont été enregistrées par les services du ministère de la Santé et de l'Action sociale, sur 867 tests réalisés, soit un taux de positivité 3,80%.



Tous les nouveaux cas sont issus de la transmission communautaire dont 26 enregistrés à Dakar et 07 dans les autres régions.



Par ailleurs, 19 patients ont été déclarés guéris. Par contre, un cas grave a été signalé durant ces dernières 24 heures et aucun décès causé par le Covid-19 enregistré.



Le ministère de la Santé affirme que 87.890 cas de coronavirus ont été recensés au Sénégal depuis l’apparition de la pandémie sur le territoire national. Et 85.718 patients ont été guéris.



203 patients sont sous traitement. Le Covid-19 a fait 1.968 morts sur le sol sénégalais.



Le bulletin ne donne aucune information relative à la vaccination contre le coronavirus. Selon celui de la veille, 1 515 264 personnes se sont fait vacciner.