Covid en France: le comité d'éthique approuve l'ouverture de la vaccination à tous les 5-11 ans

Le Comité consultatif national d’éthique (CCNE) s’est prononcé vendredi 17 décembre en faveur de l’ouverture de la vaccination anti-Covid à tous les 5-11 ans, mais a insisté sur le fait de laisser le choix aux parents, en excluant d’imposer un passe sanitaire aux enfants.



« Il est important de vacciner les enfants et que cette vaccination soit bien suivie », a déclaré lors d’une conférence de presse l’obstétricienne Alexandra Benachi, membre du CCNE, en présentant cet avis rendu la veille au gouvernement. Mais « il ne faut absolument pas que cette vaccination soit obligatoire » et « il est impossible d’envisager un passe sanitaire pour cette tranche d’âge » comme c’est le cas pour les adultes et les 12-18 ans, a-t-elle enchaîné.